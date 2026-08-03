Roberto Cidade confirma Serafim Corrêa como vice para reeleição no Amazonas

Aliança foca na defesa da Zona Franca e terá candidaturas oficializadas no dia 4 de agosto.

O governador Roberto Cidade confirmou neste domingo, dia 2, que o atual vice-governador Serafim Corrêa comporá novamente a sua chapa na disputa pela reeleição no Amazonas.

A parceria entre os políticos da Federação União Progressista e do PSB foi destacada pelo chefe do executivo estadual como uma união baseada em lealdade e resultados. Cidade elogiou a preparação técnica e a experiência do aliado, ressaltando o foco constante nos interesses da população.

O ex-governador e candidato ao Senado pela coligação, Wilson Lima, também apoiou publicamente a decisão. Ele avalia que a escolha de Serafim representa consenso e maturidade política, qualidades consideradas essenciais para dar continuidade aos projetos da gestão.

Com trajetória que inclui mandatos de prefeito de Manaus e deputado estadual, além de formação em economia e direito, o candidato a vice é apontado pelo grupo como um dos maiores especialistas e defensores da Zona Franca de Manaus.

A base aliada, que também conta com o partido Podemos, aposta no equilíbrio entre renovação e vivência administrativa para fortalecer o desenvolvimento econômico e a geração de empregos no estado.

A homologação das candidaturas de Roberto Cidade ao governo, Serafim Corrêa como vice e Wilson Lima ao Senado, junto com os postulantes aos cargos no legislativo, ocorrerá na próxima terça-feira, dia 4, em uma grande convenção partidária.