Amazonas terá secretaria exclusiva para fortalecer políticas voltadas ao TEA

Nova estrutura vai coordenar políticas públicas para pessoas com autismo e famílias atípicas no Amazonas

O governador Roberto Cidade, candidato à reeleição pela Federação União Progressista, anunciou, nesta segunda-feira (3/8), a criação da Secretaria Estadual da Causa TEA, que será responsável por coordenar e integrar todas as políticas públicas destinadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e às famílias atípicas no Amazonas. O anúncio foi feito durante entrevista ao programa Daniel Anzoategui, da Rádio Difusora. A nova secretaria integra o plano de governo para o período de 2027 a 2030.

Ao apresentar a proposta, Cidade afirmou que a nova secretaria reforça o compromisso de ampliar a rede de proteção social e garantir atendimento mais eficiente às pessoas neurodivergentes. “A marca do nosso governo será o cuidado com as pessoas, o acolhimento e a presença”, declarou.

Demanda crescente

O anúncio ocorre em um momento em que o Brasil passa a contar, pela primeira vez, com dados oficiais sobre a população diagnosticada com autismo. Segundo o Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2,4 milhões de brasileiros declararam ter recebido diagnóstico de TEA, o equivalente a 1,2% da população do país.

No Amazonas, o levantamento identificou 43.983 pessoas com diagnóstico, representando 1,1% da população estadual. Os números são considerados um marco para o planejamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão e ao atendimento especializado.

Novas ações

Além da criação da secretaria, Roberto Cidade confirmou o pagamento de R$ 500 de Auxílio Estadual para mães e pais atípicos. O plano também prevê a ampliação da rede de atendimento especializada, com novos Caics TEA em Manaus e a implantação de unidades no interior do estado.

Atualmente, a rede estadual é composta por três Caics TEA e pelo Centro Juventude TEA, que oferecem acompanhamento especializado para crianças, adolescentes e suas famílias.

Complexo TEA

Outro compromisso anunciado é a construção do Complexo TEA Amazonas, que reunirá atendimento multidisciplinar e um parque projetado para pessoas neurodivergentes. A proposta é transformar o espaço no maior equipamento público voltado ao autismo das regiões Norte e Nordeste, concentrando serviços especializados, acolhimento e atividades voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento das pessoas com TEA.