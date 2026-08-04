STF libera 3ª investigação contra filho do presidente Lula

Ministro Flávio Dino aprova nova frente de apuração e também determina inquérito sobre vazamento de dados sigilosos.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, aprovou nesta terça-feira (4) a abertura de mais uma investigação focada em Fábio Luís Lula da Silva, filho do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão judicial, a Polícia Federal passa a conduzir a 3ª frente investigativa contra o empresário.

Na mesma deliberação, o magistrado autorizou o início de um inquérito paralelo com o objetivo de apurar supostos vazamentos ilegais de informações confidenciais referentes aos processos.

A instauração dessa apuração para descobrir os responsáveis pela quebra de sigilo atende a um pedido formal apresentado pela própria equipe de defesa de Lulinha.