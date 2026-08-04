Zema indica chapa pura pelo partido Novo e define vice nesta quarta-feira

Ex-governador de Minas Gerais prioriza nomes da própria sigla e promete parceiro com ficha limpa para a corrida presidencial.

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República, Romeu Zema, do partido Novo, sinalizou que vai disputar o Palácio do Planalto com uma chapa formada apenas por membros de sua própria legenda.

O anúncio oficial de quem ocupará a vaga de vice está previsto para a tarde do dia 5 de agosto, data limite imposta pela legislação eleitoral para a formalização das alianças políticas.

A declaração ocorreu durante uma sabatina organizada pela empresa de educação executiva G4 e pelo portal O Antagonista. Embora ainda mantenha diálogo com outras legendas, Zema explicou aos jornalistas que a escolha deve mesmo se restringir ao Novo.

O candidato justificou a decisão relembrando que venceu as eleições para o governo mineiro 2 vezes utilizando exatamente essa estratégia de chapa exclusiva, ressaltando a busca por um parceiro de campanha com a ficha limpa e comprometido em atuar de forma correta.

O contexto eleitoral atual conta ainda com Mateus Simões, que foi eleito originalmente pelo Novo e hoje integra o PSD, disputando o governo de Minas Gerais com o apoio de Zema.

Antes de consolidar a preferência por uma chapa pura, o presidenciável havia demonstrado interesse em compor com figuras de fora de seu partido, chegando a avaliar nomes como o do empresário Geraldo Rufino, filiado ao Podemos, e o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.