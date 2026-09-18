Datafolha mostra intenção de voto para presidente no 1º turno

Levantamento detalha cenário eleitoral por região, gênero, idade, identificação política, cor e religião

Pesquisa Datafolha divulgada mostra Lula (PT) com 39% das intenções de voto para o 1º turno da eleição presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%. A diferença de 3 pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos para mais ou para menos.

Na sequência, Augusto Cury (Avante) registra 6% das intenções de voto, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 16 de setembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.

Além dos números gerais, o levantamento apresenta a distribuição das intenções de voto de acordo com características dos entrevistados, como região do país, gênero, faixa etária, identificação política, cor e religião, permitindo observar como o cenário eleitoral varia entre diferentes grupos.