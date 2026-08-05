Propostas de João Roberto para o interior entram no plano de governo de David Almeida

Zoneamento Ecológico-Econômico e descentralização da saúde estão entre as medidas incorporadas ao documento apresentado em Manaus

Duas propostas defendidas por João Roberto com foco direto nas necessidades do interior foram incorporadas ao plano de governo do candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida: a implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) em todo o estado e a descentralização dos serviços de saúde.

O documento “Pra Cima, Amazonas” foi lançado nesta segunda-feira (3), no Teatro Manauara, em Manaus, e reúne propostas organizadas em nove eixos estratégicos para o período de 2027 a 2030.

Durante o lançamento, João Roberto destacou que as duas medidas tratam de problemas enfrentados diariamente por quem produz e por quem precisa de atendimento médico nos municípios mais distantes da capital.

“Quero agradecer pela inclusão, no plano de governo, de duas propostas que defendo para o interior do Amazonas: o Zoneamento Ecológico-Econômico e a descentralização dos serviços de saúde. O zoneamento vai ajudar muito nossos pecuaristas e agricultores. Na saúde, a população poderá fazer exames de alta complexidade mais perto de casa, sem precisar se deslocar até Manaus”, afirmou João Roberto.

Previsto no eixo de meio ambiente e sustentabilidade, o ZEE deverá identificar as vocações produtivas de cada região, considerando as características ambientais e econômicas dos diferentes territórios. O instrumento pode orientar o uso do solo, dar mais segurança para as atividades produtivas sustentáveis e contribuir para destravar processos de regularização fundiária e ambiental.

Para João Roberto, o avanço do zoneamento é especialmente importante para agricultores, pecuaristas e pequenos produtores que ainda enfrentam dificuldades para regularizar suas propriedades, acessar crédito, obter licenciamento e ampliar a produção.

Na área da saúde, o plano prevê a criação de nove polos regionais de média e alta complexidade em Tabatinga, Tefé, Humaitá, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Coari, Itacoatiara e Manaus. A proposta é ampliar a realização de consultas especializadas, cirurgias e exames complexos, como ressonância magnética, fora da capital.

Durante a conversa com João Roberto, David Almeida reconheceu a participação das lideranças do interior na construção dessas propostas.

“Ouvindo as lideranças do interior, os municipalistas e o João Roberto, de Lábrea, fomos construindo uma proposta para o desenvolvimento de todo o Estado do Amazonas. O Zoneamento Ecológico-Econômico é fundamental para o desenvolvimento do Estado, assim como a descentralização dos serviços de saúde”, declarou David Almeida.

A inclusão das duas medidas no plano de governo coloca entre as prioridades apresentadas para o estado demandas recorrentes dos municípios do interior: segurança para quem produz e atendimento de saúde mais próximo da população, reduzindo a necessidade de viagens longas e caras até Manaus.