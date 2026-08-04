Irã ameaça retaliar Marinha americana e exige fim de bloqueio naval

Teerã promete atingir embarcações dos EUA caso navegação no Estreito de Ormuz siga fora de seu controle.

O Irã alertou que atacará navios de guerra dos Estados Unidos se o bloqueio naval imposto pelas forças americanas continuar. A declaração foi feita por Mohsen Rezaei, conselheiro do líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei, após a retomada das restrições motivada pelo fim do cessar-fogo firmado entre os 2 países. Ele reforçou que Teerã não aceitará a abertura de rotas no Estreito de Ormuz sem a autorização e supervisão direta de seu governo.

A postura militar de Washington se intensificou após o Comando Central dos EUA redirecionar 44 navios comerciais, imobilizar 2 e abordar outros 2 na região.

O conselheiro iraniano acusou os americanos de descumprirem o memorando assinado em junho e realizarem ofensivas sem consultar o comitê de solução de controvérsias. Segundo Rezaei, a normalização depende da devolução de recursos pertencentes ao Irã e da paralisação dos ataques na via marítima.

Enquanto o governo iraniano nega conversas diretas com os americanos e prioriza negociações com Omã, as tensões continuam afetando o comércio global.

Ações do grupo Houthi no Mar Vermelho forçaram 6 navios petroleiros da Arábia Saudita a contornarem o continente africano, o que acrescenta ao menos 2 semanas ao tempo de viagem. Apesar das incertezas, os preços do petróleo registraram queda após o presidente Donald Trump declarar ter cancelado novos ataques solicitados por países aliados.

Em outra frente da crise regional, autoridades de Israel afirmam que manterão as operações militares em Gaza para neutralizar ameaças, desconsiderando pressões externas por um cessar-fogo.