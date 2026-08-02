Frente Parlamentar do Autismo dá suporte a mãe atípica agredida em shopping de Manaus

A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e de Outras Pessoas Atípicas, da Câmara Municipal de Manaus, presidida pelo vereador Eurico Tavares, prestou auxílio a Suzy Mary, mãe de duas crianças autistas que denunciou ter sido agredida dentro de um espaço infantil do Amazonas Shopping.

O caso aconteceu no sábado, dia 1º. Segundo o relato de Suzy, seu filho Miguel teve uma crise enquanto brincava no local. Ao entrar no espaço para ajudá-lo, ela afirma ter sido agredida por duas mulheres. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mãe aparece bastante abalada, mostra marcas pelo corpo e relata ter sofrido mordidas e uma fratura em um dos dedos.

Após tomar conhecimento do episódio, o vereador Eurico Tavares, mobilizou sua equipe para localizar Suzy. A mãe foi acolhida e recebeu apoio da Frente, que também passou a acompanhar os encaminhamentos relacionados ao caso.

“Uma crise de uma criança autista não é birra. É um momento em que ela e sua família precisam de acolhimento, compreensão e segurança. Assim que soubemos do caso, fomos atrás da Suzy para que ela não precisasse enfrentar tudo isso sozinha. A Frente está prestando o auxílio necessário e vai acompanhar cada desdobramento”, afirmou Eurico.

Suzy registrou boletim de ocorrência e o caso deverá ser investigado pelas autoridades. Para o vereador, além da responsabilização de quem praticou as agressões, o episódio precisa provocar uma discussão mais ampla sobre o preparo dos espaços de lazer e das equipes que atendem pessoas autistas e suas famílias.

Eurico é autor do Projeto de Lei nº 351/2026, que propõe a implantação de Salas de Acolhimento e Suporte Sensorial em locais de grande circulação de Manaus. A proposta prevê ambientes seguros e com baixa estimulação para pessoas autistas e outras pessoas atípicas durante crises sensoriais ou emocionais.

“Uma mãe não pode ter medo de sair de casa com o filho porque não sabe como as pessoas vão reagir durante uma crise. Inclusão também é ter espaços preparados, equipes capacitadas e uma sociedade que saiba acolher. Quem cuida também precisa ser cuidado”, completou Eurico.

Em nota divulgada à imprensa, o Amazonas Shopping informou que sua equipe de segurança seguiu os protocolos internos, conteve a situação, encaminhou os envolvidos ao espaço de atendimento e acionou as autoridades competentes. O empreendimento declarou ainda que está à disposição para colaborar com as apurações.

A Frente Parlamentar continuará acompanhando Suzy e cobrando que todas as circunstâncias do episódio sejam esclarecidas.