Cidade libera R$ 127 milhões para médicos e anuncia força-tarefa para quitar dívidas da saúde

Governador confirma pagamento de R$ 84 milhões, anuncia mais R$ 43 milhões para a próxima semana e diz que Estado vai regularizar dois meses de repasses aos médicos, além de iniciar negociação para solucionar pendências acumuladas há anos

O governador Roberto Cidade anunciou, nesta sexta-feira, um novo pacote de pagamentos para os médicos da rede estadual de saúde. Ao lado do secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva Santos, ele informou que o governo do Amazonas já liberou R$ 84 milhões para a categoria e que outros R$ 43 milhões serão pagos na próxima semana.

Com os dois repasses, o estado vai quitar dois meses de pagamentos aos médicos, totalizando R$ 127 milhões destinados aos profissionais em poucos dias.

Durante o anúncio, Roberto Cidade destacou que o governo vem trabalhando para reorganizar as contas da saúde e garantir mais segurança aos profissionais que atuam na rede pública.

R$ 255 milhões pagos

Segundo o governador, entre abril e julho já foram destinados R$ 255 milhões para o pagamento dos médicos em todo o Amazonas.

Cidade afirmou que a regularização dos repasses demonstra o compromisso da gestão em honrar os pagamentos e fortalecer o atendimento prestado à população.

Pendências antigas

Além dos pagamentos anunciados, Roberto Cidade informou que, na próxima semana, o Governo do Estado irá se reunir com representantes dos médicos e responsáveis pelos contratos para discutir os débitos acumulados ao longo dos últimos anos.

De acordo com ele, o objetivo é levantar todas as pendências, construir um entendimento com a categoria e iniciar um processo de regularização dessas dívidas, que, segundo afirmou, se arrastam há anos.

Compromisso com a saúde

Ao anunciar os novos pagamentos, Roberto Cidade reafirmou que a prioridade da gestão é garantir previsibilidade aos profissionais da saúde e manter a rede estadual funcionando com estabilidade.

Segundo o governador, o trabalho continuará para enfrentar um problema histórico, conciliando a quitação dos pagamentos atuais com um planejamento para solucionar os débitos antigos e dar mais segurança aos profissionais que atuam na rede pública.