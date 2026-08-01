Partidos de apoio a Lula oficializam caminhada ao lado de Omar Aziz e Alessandra Campelo

Convenção de PT, PV e PCdoB amplia aliança liderada pelo candidato ao Governo do Estado e também confirma apoio à reeleição de Eduardo Braga ao Senado

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, oficializou neste sábado (1º) o apoio à candidatura de Omar Aziz (PSD) ao Governo do Amazonas e de Alessandra Campelo (PSD) à vice-governadoria. A decisão foi confirmada durante convenção realizada no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste de Manaus.

O evento reuniu dirigentes partidários, candidatos, militantes e lideranças políticas das três legendas. A federação também confirmou apoio à candidatura do senador Eduardo Braga (MDB) à reeleição e homologou as candidaturas proporcionais de seus partidos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Amazonas.

Durante a convenção, Omar destacou a importância da unidade entre os partidos e a construção de uma aliança voltada à retomada dos investimentos no Amazonas. A participação do PT também fortalece a ligação da chapa com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente em temas como Zona Franca de Manaus, habitação, infraestrutura e programas sociais.

“O presidente é um amigo do Amazonas. Devemos agradecer muito ele, que durante a reforma tributária olhou para nós com carinho. Temos 220 novas fábricas que serão instaladas em Manaus e isso só está sendo possível por causa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamos manter esta parceria, pra manter nosso polo competivo e gerando empregos”, afirmou Omar.

Candidata a vice-governadora, Alessandra Campelo abordou sua trajetória na assistência social, na defesa das mulheres e na formulação de políticas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade. A presença dela também reforça a participação feminina na chapa liderada por Omar.

“Um dos versos da música tema do presidente Lula diz que ‘cresce a esperança’ e é isso que estou vendo aqui hoje, a esperança de um Amazonas melhor e de um Brasil melhor ainda. Estou aqui como companheira de chapa do companheiro Omar e do companheiro Eduardo Braga. Quero dizer que estou preparada porque a gente precisa voltar a construir casas e hospitais. Lula, Omar e Braga têm uma coisa em comum: cuidam das pessoas”, disse Alessandra

A entrada formal da Federação Brasil da Esperança amplia a aliança política liderada por Omar, que já reúne PSD, MDB e Republicanos. O apoio do PT à chapa havia sido ratificado pela direção nacional do partido, segundo o presidente estadual da legenda, deputado Sinésio Campos.

Governo Lula

De acordo com o deputado estadual Sinésio Campos, a Federação Brasil da Esperança decidiu apoiar o projeto político porque Omar representa o Governo Lula no Amazonas e a vitória é certeza que o Estado se desenvolverá.

“Omar, Eduardo e Alessandra são aqueles que erguerão a voz pelo presente e pelo futuro do Amazonas. Essa é a convenção do presidente Lula no nosso Estado. Todos sabem que quando as forças populares estão juntas, ninguém nos para. Não se faz nada sozinho. Alianças são feitas em torno de compromissos”, assinalou Sinésio.

A convenção ocorre uma semana depois de PSD, MDB e Republicanos oficializarem as candidaturas de Omar Aziz ao Governo do Amazonas, Alessandra Campelo à vice-governadoria e Eduardo Braga ao Senado. Na ocasião, a aliança reuniu lideranças políticas da capital e do interior.

Fotos: Tadeu Rocha