Cabo Daciolo entra na disputa pelo Governo do Amazonas

Partido Mobiliza oficializa a candidatura do ex-deputado em chapa própria, que também lançou nomes para vice-governador e Senado Federal.

O partido Mobiliza confirmou o nome de Cabo Daciolo como candidato ao Governo do Amazonas nas eleições deste ano. O registro da decisão foi formalizado junto à Justiça Eleitoral na última quarta-feira.

Esta será a primeira vez que o bombeiro militar e pastor evangélico, cujo nome de batismo é Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, concorre ao cargo de chefe do executivo estadual. A legenda optou por seguir na corrida eleitoral sem firmar coligações e anunciou Igor Oliveira como candidato a vice-governador, além de Xuxa do Amazonas para a disputa de uma vaga no Senado.

Nascido em Santa Catarina e atualmente com 50 anos de idade, Daciolo iniciou sua vida pública no ano de 2006. Após algumas campanhas sem sucesso no Rio de Janeiro, ele alcançou notoriedade nacional em 2014, quando conseguiu se eleger deputado federal pelo estado fluminense com 49.831 votos.

Sua fama cresceu ainda mais ao concorrer à Presidência da República em 2018, ocasião em que conquistou 1.348.323 eleitores, o que correspondeu a 1,26 por cento do total de votos.

Durante sua passagem pelo Congresso Nacional, o político foi alvo de escrutínio judicial. No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal permitiu a abertura de um inquérito para investigar um suposto desvio de recursos.

De acordo com as acusações da época, ele teria utilizado uma empresa de consultoria de fachada para desviar um valor superior a 227 mil reais, um episódio que marcou negativamente seu mandato parlamentar.