Brasil reage a sanção dos EUA e trava nomeação de embaixador

Governo enxerga revogação de visto diplomático como manobra eleitoral e adia aprovação de representante norte-americano para depois de outubro.

O Palácio do Planalto avalia que a recente revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, representa uma tentativa de interferência nas eleições de 2026. Como resposta, o governo descartou conceder a aprovação oficial ao deputado Daniel Perez antes de outubro.

O político da Flórida foi o nome indicado por Washington para assumir o posto diplomático no Brasil. A retaliação contra a representante nacional ocorreu na segunda-feira, dia 3, acompanhada de reclamações do Departamento de Estado norte-americano sobre a demora brasileira em validar a escolha de Perez.

Membros da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva garantem que o aval diplomático ficará travado até o fim do período eleitoral. A diplomacia do Brasil expressou descontentamento pelo fato de a indicação ter ocorrido sem consulta prévia, ignorando tradições das relações internacionais.

Aliados do governo também questionam a pressa da Casa Branca em nomear um embaixador às vésperas do pleito, destacando que Donald Trump manteve o cargo vago durante todo o seu mandato até então. O constrangimento gerado pela sanção deve fortalecer a resistência política do presidente em aprovar o nome sugerido.

A punição contra a embaixadora é vista como um ato grave, mas de impacto prático limitado no momento. A diplomata perdeu a permissão para múltiplas entradas, o que significa que pode continuar exercendo suas funções nos Estados Unidos, mas não conseguirá regressar caso saia do país.

O Planalto decidiu manter a funcionária no exterior e adotar cautela, aguardando os próximos movimentos de Washington. Paralelamente, o governo brasileiro já prepara uma lista de possíveis ações de reciprocidade, avaliando como remota a chance de sofrer retaliações norte-americanas mais severas na área comercial ou financeira.