EUA bombardeiam 90 alvos no Irã e Trump declara fim do acordo de paz

Ataques americanos destroem estruturas militares no Estreito de Ormuz enquanto Teerã retalia bases no Kuwait e no Bahrein

As forças americanas do Comando Central realizaram na quarta-feira, dia 8, nova série de ataques contra a costa do Irã, atingindo cerca de 90 alvos militares. A operação destruiu locais de armazenamento de mísseis e drones, além de sistemas de defesa e infraestrutura naval, com o objetivo de frear as ameaças iranianas a navios comerciais no Estreito de Ormuz.

Essa passagem marítima, que possui 50 quilômetros de largura e já foi responsável pelo trânsito de 20% do petróleo e gás mundial, voltou a ser palco de intensa tensão. Durante a investida, o vice-governador da província de Khuzistão confirmou que 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas nos arredores da cidade de Ahvaz.

A ofensiva foi a continuação do ataque inicial ocorrido na terça-feira, dia 7, quando os militares americanos já haviam bombardeado 80 alvos iranianos e mais de 60 embarcações da Guarda Revolucionária.

Segundo o governo dos Estados Unidos, a ação foi resposta direta à quebra do acordo de cessar-fogo por parte do Irã, que teria atacado 3 navios mercantes na região.

Em consequência dos bombardeios de terça-feira, 8 soldados da Marinha e da Força Aérea iraniana perderam a vida nas cidades de Bandar Abbas e Bushehr.

O presidente Donald Trump confirmou o agravamento do conflito nesta quarta-feira durante cúpula da Otan na Turquia, ao afirmar que o acordo de paz com o Irã foi encerrado.

Trump fez duras críticas aos líderes iranianos e acusou o país asiático de afundar 28 embarcações na véspera. Antes de reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o líder americano prometeu retaliação ainda mais forte, ameaçando inclusive cortar o fornecimento de água e energia elétrica do país adversário caso seja necessário.

Em resposta imediata, autoridades iranianas ameaçaram fechar totalmente o Estreito de Ormuz se os bombardeios americanos continuarem. Representante da segurança do país declarou que o Irã vai contra-atacar na proporção de 2 alvos para cada 1 atingido pelos americanos.

Ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária do Irã assumiu a autoria de ataques contra bases militares dos Estados Unidos localizadas no Kuwait e no Bahrein, forçando o acionamento de sirenes e sistemas de defesa aérea na região, e alertou que outras instalações americanas poderão ser alvo de novas ações.