Dólar recua para R$ 5,14 após Trump encerrar acordo com o Irã

Ata do Federal Reserve não surpreende investidores e petróleo dispara 6,24% com novas tensões no Oriente Médio

A moeda dos Estados Unidos encerrou a sessão perto da estabilidade e registrou uma leve queda de 0,11% ante o real, cotada a R$ 5,1484. No acumulado do ano, a desvalorização chega a 6,21%.

O recuo ocorreu mesmo após o presidente Donald Trump declarar o fim do acordo provisório com o Irã. Analistas apontam que o mercado recebe as falas do líder americano com cautela devido ao seu histórico de mudanças de discurso.

No mercado futuro, o contrato para agosto caiu 0,28% na B3, sendo negociado a R$ 5,1780. O dólar comercial marcou R$ 5,148 para compra e para venda. O índice global da moeda ficou em 101,17 pontos, próximo do pico registrado no dia 2 de julho.

Outro foco dos investidores foi a divulgação da ata da 1ª reunião do Federal Reserve sob a liderança de Kevin Warsh. Especialistas do mercado explicaram que o documento não trouxe surpresas e limitou impactos adicionais no câmbio.

Paralelamente, o cenário internacional refletiu a escalada de conflitos no Oriente Médio. O barril de petróleo Brent subiu 6,24% e alcançou US$ 78,82 pelo 2º dia seguido. O aumento dos preços é uma reação aos ataques da Guarda Revolucionária do Irã contra bases militares americanas no Bahrein e no Kuwait.

A investida iraniana responde aos bombardeios aéreos dos Estados Unidos, que ocorreram após incidentes com navios no Estreito de Ormuz.