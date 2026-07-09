IBGE estende prazo de inscrição em processo seletivo no Amazonas

Oportunidades com remunerações de até R$ 4.008 estão distribuídas por 37 municípios amazonenses

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estendeu o período de inscrições para o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Os interessados têm até as 14h do dia 9 de julho, conforme o horário de Brasília, para confirmar a participação por meio da internet. Para o estado do Amazonas, o certame oferece um total de 246 vagas temporárias que estão distribuídas por 37 municípios.

As remunerações oferecidas mudam de acordo com a função escolhida, partindo de R$ 2.128 e alcançando o teto de R$ 4.008.

Os candidatos devem realizar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 53 no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é a banca responsável pelo concurso.

Em virtude da mudança no prazo, todo o cronograma do processo seletivo sofreu alterações, exigindo que os participantes acompanhem as atualizações na página da organizadora.

No Amazonas, as oportunidades atendem 5 funções específicas. A maior quantidade está concentrada no cargo de agente censitário supervisor com 92 vagas, seguida pelas funções de agente censitário administrativo com 41 postos e agente censitário de informática com 39 oportunidades.

Já os cargos de agente censitário regional e agente operacional regional contam com 37 vagas cada um. O edital garante a reserva legal de vagas para candidatos pretos ou pardos, pessoas com deficiência e indígenas, além das opções de ampla concorrência.

A seleção visa contratar profissionais para atuar na coleta de dados sobre os setores agropecuário, florestal e aquícola nacional, servindo de base para o desenvolvimento de novas políticas públicas.