Tsunami meteorológico causa avanço do mar e estragos em SC

Fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil após ondas atingirem barcos e estruturas em Laguna e Jaguaruna nesta segunda-feira (21)

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que o rápido avanço do mar registrado no Litoral Sul do estado nesta segunda-feira (21) foi provocado por um tsunami meteorológico. O fenômeno assustou pescadores, atingiu embarcações e chegou a invadir um restaurante.

Registros em vídeo mostram os impactos em Laguna e Jaguaruna. Segundo a Defesa Civil, a ocorrência foi provocada pela combinação de nuvens carregadas, ventos fortes e alterações bruscas na pressão atmosférica. Essas condições podem elevar temporariamente o nível do mar e fazer com que a água avance rapidamente sobre a faixa costeira.

Em Laguna, a água atingiu a Praia do Cardoso antes das 6h. O pescador André Eduardo Bento estava aguardando a melhora do tempo para sair para trabalhar quando percebeu a mudança repentina no mar. Ele contou que havia retirado os barcos da água e os deixado em uma área mais elevada por causa da chuva e dos raios.

Durante o avanço da água, André correu para tentar proteger o próprio barco e o de um amigo. Segundo o pescador, a correnteza chegou à altura do peito durante o resgate. Ninguém ficou ferido.

A Praia do Cardoso já havia registrado um tsunami meteorológico em 2023. Na ocasião, André trabalhava como salva-vidas e também presenciou o fenômeno, que chegou a arrastar veículos e assustar pessoas que estavam no local.

O tsunami meteorológico ocorre quando condições atmosféricas específicas, como linhas de instabilidade, provocam mudanças rápidas na pressão e ventos intensos sobre o mar. A combinação pode gerar uma elevação repentina do nível da água e ondas que avançam sobre a costa. Por depender de condições meteorológicas que mudam rapidamente, o fenômeno é de difícil previsão.

Apesar do nome, o tsunami meteorológico é diferente de um tsunami convencional. Enquanto o primeiro é provocado por condições atmosféricas, o tsunami está normalmente relacionado a abalos sísmicos, como terremotos, e pode apresentar maior potencial destrutivo.