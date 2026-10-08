Moraes determina que Eduardo Bolsonaro inicie sua pena e cancela seus passaportes

Ex-deputado foi condenado a 4 anos e 2 meses por coação no curso do processo e vive nos EUA com green card

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quinta-feira (8) o início do cumprimento da pena do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Ele também mandou cancelar todos os passaportes emitidos em nome do ex-parlamentar.

Eduardo foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo, cometido de forma continuada. A pena inclui multa de 50 dias-multa, cada um equivalente a 2 salários mínimos, o que totaliza R$ 162 mil. Moraes determinou ainda a suspensão dos direitos políticos de Eduardo pelo tempo que durar a condenação.

Segundo o STF, o ex-deputado usou sua influência nos Estados Unidos para tentar interferir no processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo mora no país desde o início do ano passado e, segundo ele, saiu do Brasil por sofrer perseguição política. Nos EUA, tornou-se interlocutor entre a família Bolsonaro e autoridades americanas.

Em julho deste ano, o governo americano concedeu um green card a Eduardo, que garante a permanência por prazo indeterminado. O documento havia sido solicitado há mais de um ano, e até então ele vivia no Texas com autorização temporária. A extradição seria uma das alternativas da Justiça brasileira para fazer o ex-deputado cumprir a pena, mas a emissão do green card torna esse caminho mais difícil.