Receita envia cartas a 498 mil contribuintes na malha fina

Projeto Cartas 2026 pede que as pessoas regularizem a situação por conta própria e evitem multas

A Receita Federal começou nesta semana a enviar cartas a mais de 498 mil contribuintes que estão na malha fina. Os envios ocorrem em lotes semanais e vão até 20 de outubro. A iniciativa, chamada Projeto Cartas 2026, busca incentivar a regularização espontânea junto ao Fisco e evitar multas.

Para saber se a declaração do Imposto de Renda tem pendência, basta consultar o serviço no site ou no aplicativo da Receita. O sistema informa o motivo da retenção e as orientações para fazer a correção.

A malha fina é a análise feita pela Receita quando o sistema encontra diferenças entre as informações enviadas na declaração. Nesses casos, o documento é separado para uma avaliação mais detalhada. Também cai na malha o contribuinte obrigado a declarar que decide não entregar os comprovantes.

Em 2026, cerca de 2,2 milhões de pessoas tiveram pendências e caíram na malha fina. Um dos principais motivos foi o envio de dados pelas empresas. Com a mudança no modelo, elas passaram a informar os valores mensalmente à Receita por meio do eSocial, enquanto o informe de rendimentos entregue ao trabalhador segue um padrão de consolidação anual. Em algumas situações, o total de imposto retido que consta no informe não bate com o que as empresas declararam mês a mês ao Fisco.

