Dólar fica estável e Ibovespa sobe 1,18% com petróleo e pesquisas no radar

Brent avança com temor de novos ataques dos EUA ao Irã, e mercado aguarda o Datafolha

O dólar oscilava com leve alta de 0,02% nesta quinta-feira (8), perto das 15h15, cotado a R$ 5,0115. O Ibovespa avançava 1,18% no mesmo horário, aos 206.717 pontos. Na véspera, a moeda americana havia subido 0,70%, a R$ 5,0105, e a bolsa recuado 0,74%, aos 204.309 pontos.

O petróleo disparou após sinais de que o governo Trump pode realizar novos ataques ao Irã antes das eleições legislativas. Novos ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz também aumentam a preocupação dos investidores com os preços globais de energia. Por volta das 15h15, o Brent subia 4,04%, a US$ 104,25 o barril, e o WTI avançava 3,74%, a US$ 91,58.

Nos Estados Unidos, o destaque foi o mercado de trabalho. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 2 mil, para 197 mil na semana encerrada em 3 de outubro, segundo o Departamento de Trabalho. O número indica estabilidade no setor, apesar da desaceleração na criação de vagas. Os investidores também observam sinais sobre o futuro dos juros no país.

No Brasil, o foco está nas novas pesquisas do Datafolha, contratadas pela Globo e pela Folha de S.Paulo. Os levantamentos trazem os números da corrida presidencial e da disputa pelos governos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal.