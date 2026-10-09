Governo anuncia medidas de R$ 5,2 bi para baratear combustíveis a 16 dias do 2º turno

Gasolina fica sem tributos federais, subvenção ao etanol sobe e diesel importado recebe novo subsídio por 30 dias

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (9) novas medidas para baratear os combustíveis, a pouco mais de duas semanas do segundo turno das eleições presidenciais. Somadas, as desonerações e subvenções para gasolina, etanol e diesel terão custo de R$ 5,2 bilhões nos próximos 30 dias, prazo de validade das medidas, em meio às pressões geradas pela guerra no Oriente Médio.

Para a gasolina, o governo ampliou a desoneração e zerou os tributos federais sobre o combustível. No mês passado, havia sido anunciada a retirada de R$ 0,63 por litro, e agora o corte aumenta em R$ 0,26. Com a ampliação, o custo dos benefícios à gasolina chega a R$ 2,8 bilhões em 30 dias, sendo R$ 700 milhões apenas da nova parcela.

No caso do etanol, o governo manteve a desoneração de R$ 0,19 por litro, para seguir a legislação que exige competitividade dos renováveis frente aos combustíveis fósseis. A subvenção subiu de R$ 0,25 para R$ 0,43 por litro, com impacto de R$ 800 milhões por mês. Juntos, os benefícios a etanol e gasolina custarão R$ 3,6 bilhões no período.

O governo também criou uma subvenção de R$ 1,40 por litro para o diesel importado, com custo adicional de R$ 1,6 bilhão em 30 dias.

