IPCA sobe 0,82% em setembro e acumulado em 12 meses estoura o teto da meta

Alta da energia elétrica puxa inflação acima do esperado pelo mercado, que projetava 0,73%

A inflação brasileira subiu 0,82% em setembro, segundo o IPCA divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira (9). O resultado ficou acima da projeção do mercado, de 0,73%, e reverteu a deflação de 0,32% registrada em agosto.

O principal motor foi a energia elétrica, que subiu 7,98% com o fim da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em agosto. Todos os grupos pesquisados tiveram alta. Habitação teve o maior impacto, de 2,31%, seguida de Transportes, com 0,89%, e Alimentação e bebidas, com 0,83%.

Em Transportes, as passagens aéreas subiram 9,66% e os combustíveis, 1,41%, com avanço do etanol (3,16%), do diesel (1,69%), da gasolina (1,21%) e do gás veicular (0,10%). Alimentação e bebidas voltou ao campo positivo pela primeira vez após três recuos seguidos. A alimentação em domicílio subiu 0,96%, com destaque para tomate (37,76%), batata-inglesa (24,07%), cebola (10,14%), arroz (4,56%) e carnes (0,63%). Fora de casa, a alta foi de 0,48%, e a refeição passou de 0,18% em agosto para 0,49%.

Em 12 meses, o índice soma 4,58%, acima do teto da meta do Banco Central, que é de 3% com tolerância de 1,5 ponto, ou seja, até 4,5%. No ano, a alta é de 3,95%.