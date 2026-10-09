Atlas: Flávio tem 52,8% dos votos válidos e Lula, 47,2%, no 2º turno

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.026 eleitores em todo o país; diferença está dentro da margem de erro



Em simulação de segundo turno considerando apenas os votos válidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 52,8% das intenções de voto. O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, registra 47,2%. Os dados são da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (9).

O levantamento ouviu 5.026 eleitores entre 3 e 8 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi feita com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE sob o protocolo BR-03663/2026.

Flávio e Lula disputam o segundo turno em 25 de outubro. No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Flávio recebeu 47,03%, com 56,1 milhões de votos, e Lula teve 45,16%, com 53,8 milhões.