Samsung e Ramsons realizam evento em Manaus para apresentar novo portfólio de TVs

Encontro aconteceu no dia 8 de outubro, no Manauara Shopping, e apresentou diferentes tecnologias, recursos de inteligência artificial e experiências de entretenimento da Samsung



A Samsung Brasil e a Ramsons realizaram, no dia 8 de outubro, um evento exclusivo em Manaus para apresentar as novidades do portfólio de TVs da Samsung, que reúne diferentes tecnologias, formatos e recursos desenvolvidos para ampliar as possibilidades de entretenimento em casa. Entre os destaques da nova geração estão soluções voltadas à qualidade de imagem, inteligência artificial, design, games, conectividade e diferentes formas de interação com a televisão.

O encontro aconteceu no Manauara Shopping e reuniu convidados para uma apresentação conduzida por Marina Correia, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil. Em sua segunda edição, a iniciativa reforça a parceria entre Samsung e Ramsons e levou à região as novidades mais recentes do portfólio da marca, que contempla tecnologias como Micro RGB, OLED, Neo QLED e Mini LED.

“Nosso portfólio de TVs reúne diferentes tecnologias e propostas de experiência, acompanhando os diferentes perfis e formas de consumo. A evolução da categoria vai além da qualidade de imagem e passa também por recursos de IA, conectividade, design e novas possibilidades de interação com a televisão. Poder apresentar esse conjunto de novidades em Manaus, junto com a Ramsons, é uma oportunidade de mostrar de perto essa evolução”, afirma Marina.

Diferentes tecnologias para diferentes experiências

Durante o evento, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer as diferentes tecnologias, formatos e propostas de experiência das TVs Samsung, criadas para atender a diferentes necessidades e preferências dos consumidores. Entre elas estão Micro RGB, OLED, Neo QLED e Mini LED, ampliando as possibilidades de escolha dentro da categoria.

Micro RGB : representa uma nova evolução em qualidade de imagem, com LEDs microscópicos vermelhos, verdes e azuis que contribuem para maior precisão das cores e controle de brilho e contraste.

: representa uma nova evolução em qualidade de imagem, com LEDs microscópicos vermelhos, verdes e azuis que contribuem para maior precisão das cores e controle de brilho e contraste. OLED : reúne as características da tecnologia OLED a recursos voltados à qualidade de imagem, desempenho em games e experiências inteligentes, com diferentes modelos e tamanhos no portfólio.

: reúne as características da tecnologia OLED a recursos voltados à qualidade de imagem, desempenho em games e experiências inteligentes, com diferentes modelos e tamanhos no portfólio. Neo QLED : combina tecnologia de imagem e processamento avançado, com recursos de IA desenvolvidos para diferentes tipos de conteúdo e experiências de entretenimento.

: combina tecnologia de imagem e processamento avançado, com recursos de IA desenvolvidos para diferentes tipos de conteúdo e experiências de entretenimento. Mini LED: amplia as possibilidades de acesso à tecnologia Mini LED, com modelos de 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas na linha M75H e uma opção de 100 polegadas na M90H. Os Mini LEDs são até 40 vezes menores que os LEDs convencionais, permitindo controle mais preciso das zonas de iluminação, contraste mais refinado e maior riqueza de detalhes.

Dessa forma, o portfólio reúne diferentes caminhos para a experiência com a TV, considerando atributos como qualidade de imagem, design, games, entretenimento, conectividade e recursos de IA. A proposta é oferecer tecnologias e formatos distintos para diferentes perfis e formas de utilização da televisão.

Parceria aproxima novidades do mercado regional

A realização do encontro em Manaus dá continuidade à iniciativa promovida pela Samsung e pela Ramsons em 2025, quando as empresas reuniram parceiros estratégicos para apresentar novidades do portfólio de televisores da Samsung. Na ocasião, o encontro também destacou tecnologias como Neo QLED e OLED e The Frame Pro.

Para a edição deste ano, a parceria trouxe novamente a experiência com os produtos para o centro da programação, permitindo que os convidados conhecessem as tecnologias apresentadas pela Samsung e acompanhassem, diretamente com uma especialista da categoria, as principais novidades das TVs da marca.

O atual portfólio de TVs da Samsung reúne diferentes tecnologias e propostas de experiência, incluindo a estreia da categoria Micro RGB, além dos modelos OLED, Neo QLED, The Frame Pro e Mini LED. As telas também incorporam recursos de inteligência artificial aplicados à imagem, ao áudio, à interação e à integração da televisão com diferentes momentos da rotina.