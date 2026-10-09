Governo federal reforça combate a queimadas no Amazonas com 290 brigadistas e 3 aeronaves

Ibama diz que 211 incêndios já foram extintos e que o Fundo Amazônia aprovou R$ 45 milhões para o Corpo de Bombeiros

O Ibama informou nesta sexta-feira (9) que está ampliando as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no Amazonas, com mais brigadistas, aeronaves e recursos. Segundo a nota, o órgão atua hoje no combate a 20 incêndios no estado, e outros 211 já foram extintos.

Atualmente, 250 profissionais do Ibama e do ICMBio trabalham de forma permanente no Amazonas. Outros 40 brigadistas serão enviados de diferentes regiões do país para reforçar as equipes, e a operação terá 3 aeronaves, sendo 2 aviões e 1 helicóptero.

O superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, afirmou que o instituto mantém 8 brigadas no estado, 5 na região sul e 3 na região central. Elas estão distribuídas por Humaitá, Lábrea, Manicoré, Apuí, Autazes, Nova Olinda do Norte e Barreirinha. A pedido das prefeituras, brigadistas também atuam em Careiro da Várzea e Parintins.

A atuação prioritária do Ibama é em territórios federais, como assentamentos da reforma agrária e terras indígenas, mas pode ser ampliada mediante solicitação dos governos municipais e estadual, por meio de formulário e protocolo por e-mail.

Após pedido do governo do Amazonas, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente acionou o Ciman Federal em 23 de setembro. Na ocasião, foram disponibilizados um helicóptero do projeto Pegasus e combatentes do projeto Respad, ambos ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o Ibama, não houve novo acionamento desde então.

O governo federal também disponibilizou ao estado contratos licitados para a compra de equipamentos e a contratação de aviões para lançar água sobre as áreas atingidas.

O Fundo Amazônia aprovou ainda o projeto ProAmazon, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, com investimento de R$ 45 milhões. Os recursos serão usados para ampliar a frota, comprar equipamentos e construir bases operacionais.

Na prevenção, o Ibama notificou 421 propriedades rurais para que adotem medidas de combate ao fogo, conforme a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O instituto também afirmou que está intensificando as fiscalizações presenciais para coibir novas ocorrências e investigar o uso irregular do fogo.

