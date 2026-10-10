Após reunir apoio dos 62 prefeitos, Omar amplia aliança na capital com 37 vereadores

Adesão foi confirmada nesta quinta-feira (8), em reunião com a presença do prefeito Renato Júnior; articulação também avança entre deputados eleitos

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), ampliou sua base política para o segundo turno das eleições. Nesta quinta-feira (8), 37 dos 41 vereadores de Manaus declararam apoio à candidatura de Omar, que também reúne em aliança os prefeitos dos 62 municípios do Amazonas.

A adesão dos vereadores foi confirmada durante reunião com a presença do prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), que já havia anunciado apoio à chapa formada por Omar e pela candidata a vice-governadora, Alessandra Campêlo (PSD).

“Tem todo meu apoio, assim como da nossa estrutura, para o projeto de Omar e da nossa vice”, afirmou Renato Júnior.

Entre os 37 vereadores estão também suplentes que assumirão vagas na Câmara Municipal com a saída de titulares eleitos para outros cargos. Dos 41 vereadores da próxima composição da Casa, apenas os quatro parlamentares do PL não integram a base de apoio a Omar.

Aliança com os 62 municípios

A ampliação da base na capital ocorre após Omar reunir o apoio dos prefeitos dos 62 municípios amazonenses.

No primeiro turno, 55 gestores municipais já estavam ao lado do candidato. Após o resultado das urnas, os demais anunciaram adesão à candidatura. Entre os novos apoiadores estão Thomé Neto, de Autazes; Macelly Veras, de Maués; Radinho Alves, de Barcelos; Toco Santana, de Borba; e Lúcio Flávio, de Manicoré.

A articulação também avançou entre deputados eleitos por partidos que não integravam a coligação de Omar no primeiro turno, entre eles União Brasil, Avante e Agir.

Para Omar, a aproximação com prefeitos e parlamentares deve se transformar, a partir de 2027, em parceria entre o Governo do Estado e os municípios, considerando as necessidades específicas de cada região na elaboração e execução das políticas públicas.

Segundo turno

Omar chegou ao segundo turno após receber 841.846 votos, equivalentes a 40,63% dos votos válidos, no último domingo (4). Ele disputa o Governo do Amazonas com Maria do Carmo (PL). A votação do segundo turno será realizada em 25 de outubro.