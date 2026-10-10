Com Manaus encoberta por fumaça, Omar destina emenda e governo do estado não compra avião de combate a incêndios

Candidato revela que cerca de R$ 15 milhões foram destinados à compra de aeronave em 2023 e anuncia proposta de criar brigadas de combate às queimadas em todos os municípios

Diante da fumaça que voltou a encobrir Manaus nos últimos dias, o candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), publicou um vídeo na manhã deste sábado (10) cobrando explicações sobre a não aquisição de um avião de combate a incêndios florestais. Segundo o senador, cerca de R$ 15 milhões foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça em 2023 para a compra da aeronave, mas o equipamento não foi adquirido pelo governo estadual.

Omar responsabilizou a gestão do ex-governador Wilson Lima pela situação e lembrou que, na época, a Secretaria de Segurança Pública era comandada pelo coronel Vinícius Almeida.

“Em 2023, eu consegui uma emenda de R$ 15 milhões para comprar um avião de combate a incêndio. Na época, o secretário de Segurança era o coronel Vinícius. E ele sabe, é só perguntar para ele. E o governador era o Wilson Lima”, afirmou.

O candidato questionou a falta da aeronave justamente no momento em que a fumaça das queimadas compromete a qualidade do ar e prejudica a saúde da população, especialmente crianças e idosos.

“O que aconteceu? Até hoje o dinheiro está aí e não compraram essa aeronave. Era para estar ajudando com o recurso que nós conseguimos no Ministério da Justiça”, criticou.

R$ 15 milhões e aeronave não adquirida

Os recursos de R$ 15 milhões para a aquisição de uma aeronave foram anunciados pelo Ministério da Justiça em 2023, durante a crise ambiental provocada pela estiagem e pelas queimadas no Amazonas.

A compra, entretanto, não foi concretizada. Omar também criticou o discurso de renovação política e afirmou que a capacidade de resolver problemas deve ser o principal critério para avaliar uma administração.

“Não é a nova e nem a velha política, é a boa política que resolve os problemas”, declarou.

Brigadas de combate às queimadas nos municípios

No vídeo, Omar também apresentou propostas para evitar que o Amazonas continue enfrentando crises provocadas pelas queimadas.

O candidato afirmou que pretende criar brigadas de combate a incêndios em todos os municípios, em parceria com as prefeituras. As equipes receberiam treinamento e equipamentos, com recursos do Governo do Estado.

“No nosso governo, nós vamos criar brigadas em todos os municípios em parceria com os prefeitos. Equipar essas brigadas para que a gente possa combater o incêndio e comprar, sim, aviões necessários de combate ao incêndio”, afirmou. Omar fumaca.docx

A proposta já havia sido apresentada por Omar na sexta-feira (9), durante encontro político em Manaus que reuniu prefeitos e lideranças municipais.

O candidato defende que o Estado assuma o financiamento das brigadas, especialmente nos municípios do interior que não possuem recursos suficientes para manter estruturas próprias de combate aos incêndios florestais.