Receita abre consulta a lote inédito de devolução de imposto para quem não declarou

Mais de 3.5 milhões de brasileiros receberão o pagamento automático de até R$ 1 mil no dia 15 de julho.

A Receita Federal libera às 9h desta quarta-feira, dia 8, a consulta ao primeiro lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, um sistema apelidado pelo órgão de cashback. Esse lote vai beneficiar 3.551.101 contribuintes, totalizando um repasse de aproximadamente R$ 460 milhões. O dinheiro será depositado no dia 15 de julho, caindo diretamente na conta associada à chave Pix por CPF do cidadão.

Esse pagamento é voltado exclusivamente para quem não tinha a obrigação de entregar a declaração do Imposto de Renda em 2025 e acabou não enviando o documento. Mesmo sem declarar, essas pessoas tiveram imposto retido na fonte no ano de 2024 e ganharam o direito de reaver o dinheiro. Para localizá-las, o órgão cruzou dados internos e gerou um documento simplificado automático, limitando o valor a receber ao teto de R$ 1 mil por trabalhador.

Para ter direito ao depósito, era preciso estar com a situação cadastral do CPF regularizada e possuir o Pix associado ao documento até o término do mês de junho. Cerca de 500 mil contribuintes ficaram de fora dessa leva justamente por descumprirem um desses critérios.

Para checar se foi contemplado, o cidadão deve acessar o portal da Receita Federal na seção específica de consulta ao cashback ou utilizar o aplicativo oficial do órgão. Na aba Meu Imposto de Renda, o usuário consegue visualizar o documento formulado pelo sistema da Receita para revisar, complementar ou fazer retificações nas informações antes que o processamento seja concluído.

A Receita reforça que a transferência ocorre unicamente por meio de chave Pix do tipo CPF, descartando transações para contas bancárias convencionais ou ordens de pagamento. Aqueles que têm direito aos valores, mas não preencheram os critérios obrigatórios deste lote, como a falta de chave Pix no prazo ou teto superior a R$ 1 mil, ainda poderão resgatar a quantia enviando a declaração de anos anteriores pelo site da instituição.

Por fim, vale destacar que esse lote não se mistura com o calendário tradicional de restituições do Imposto de Renda de 2026, cujo próximo pagamento regular está agendado para o dia 31 de julho.