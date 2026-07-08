Presidenciáveis recebem agenda com propostas para reduzir impostos e impulsionar a economia

O Sistema CNC-Sesc-Senac realizou, nesta quarta-feira (8), no Centro Empresarial CNC, em Brasília, a entrega da Agenda dos Presidenciáveis 2026, documento que reúne as principais propostas do setor terciário para orientar o debate sobre o desenvolvimento econômico brasileiro. A iniciativa destaca o papel institucional da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) como interlocutora técnica do setor produtivo com os futuros candidatos à Presidência da República.

O encontro reuniu lideranças empresariais, presidentes de Federações e Sindicatos, autoridades e representantes da imprensa para apresentar um conjunto de recomendações voltadas ao fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo, responsável por parcela expressiva do Produto Interno Bruto (PIB) e da geração de empregos no País.

A programação foi aberta pelo 2º vice-presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac e presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, que representou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Construção coletiva

Em seu pronunciamento, Luiz Carlos Bohn afirmou que a Agenda dos Presidenciáveis 2026 é resultado de um amplo processo de diálogo com Federações, Sindicatos e empresários de todas as regiões brasileiras, refletindo as demandas de quem empreende, investe e gera empregos.

Segundo ele, o documento representa um compromisso institucional com o fortalecimento do ambiente de negócios e com a construção de políticas públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional.

“Entregamos aos presidenciáveis um verdadeiro tratado para o avanço e a prosperidade do Brasil.”

Bohn ressaltou que o Sistema Comércio compreende sua responsabilidade como principal representante do setor terciário e defendeu um ambiente econômico mais simples, seguro e eficiente.

“O Brasil precisa avançar com uma agenda que inclua modernização do Estado, simplificação regulatória, segurança jurídica, qualificação profissional e acesso ao crédito. Esses desafios são do País; não pertencem a um governo, pertencem ao Brasil”, afirmou.

Sete eixos estratégicos

Durante a abertura, Bohn explicou que a Agenda dos Presidenciáveis está estruturada em sete eixos estratégicos, elaborados para subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficazes e alinhadas à realidade do setor produtivo.

Na base das propostas, destacou três princípios considerados permanentes pelo Sistema CNC-Sesc-Senac que são segurança jurídica, democracia e livre mercado.

Ele salientou que esses pilares são indispensáveis para criar um ambiente favorável aos investimentos, ao fortalecimento das empresas e à geração sustentável de empregos e renda.

Reformas estruturantes e competitividade

Outro ponto enfatizado pelo 2º vice-presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac foi a necessidade de avançar em reformas estruturantes. Bohn defendeu uma reforma tributária que resulte em um sistema mais simples, justo e transparente, estimulando investimentos, produtividade e formalização das empresas.

Também ressaltou a importância da reforma administrativa, do equilíbrio fiscal, da redução dos juros e da diminuição da carga tributária como medidas essenciais para ampliar a competitividade da economia brasileira.

No cenário internacional, afirmou que o Brasil deve ampliar sua presença em mercados estratégicos e valorizar seus diferenciais competitivos, como a diversidade energética, os recursos naturais, o mercado consumidor e o potencial turístico.

“O desafio é transformar esse potencial em produtividade, renda e oportunidades concretas para a população”, observou.

Documento fortalece participação do setor produtivo

A Agenda dos Presidenciáveis 2026 tem como objetivo oferecer subsídios para a construção de políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável da economia brasileira. O documento reúne propostas e recomendações elaboradas pelo Sistema Comércio para estimular investimentos, geração de empregos, inovação e desenvolvimento em todas as regiões do País.

“Não apresentamos uma agenda de governo; apresentamos uma agenda de País, comprometida com a democracia, com a livre iniciativa e com a prosperidade dos brasileiros. O Sistema Comércio está à disposição para contribuir com diálogo, propostas e experiência institucional”, enfatizou Bohn.