CNJ determina inspeção no Tribunal de Justiça do Amazonas após identificar lentidão e erros de gestão

Procedimento vai avaliar 5 unidades do tribunal para corrigir a tramitação de processos e inconsistências em dados estatísticos.

A Corregedoria Nacional de Justiça, braço do Conselho Nacional de Justiça, determinou o início de uma correição em 5 unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Amazonas. A decisão ocorreu depois que foram constatadas falhas na administração de processos, erros nos dados estatísticos enviados para as plataformas de controle do Judiciário e altos índices de lentidão.

Conforme o órgão de controle, esses setores demonstram sérias dificuldades para manter o andamento regular das ações judiciais, cumprir as metas estabelecidas e organizar o acervo de informações processuais. Diante desses problemas, o procedimento de fiscalização foi aberto para analisar detalhadamente o funcionamento de cada local e solucionar as irregularidades identificadas.