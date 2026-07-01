Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,5% em julho

Queda de R$ 0,81 por litro acompanha o alívio das cotações internacionais e traz fôlego para o setor aéreo.

A Petrobras anunciou a redução de 14,5% no preço do querosene de aviação comercializado com as distribuidoras para o mês de julho. Essa mudança representa a diminuição de R$ 0,81 por litro do combustível em comparação ao mês anterior. De acordo com a estatal, o recuo reflete diretamente a descompressão das cotações no mercado internacional, motivada pelo arrefecimento dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio que haviam inflacionado o insumo recentemente.

Este ajuste cumpre o cronograma de revisões mensais e marca a 2ª queda consecutiva no valor do produto. Em junho, a companhia já havia promovido o decréscimo de 14,2%, o que equivaleu a R$ 0,93 a menos por litro, interrompendo o ciclo de altas iniciado em março. Mesmo com esses 2 recuos recentes, o combustível acumula a elevação significativa de 40,5% no ano de 2026, mantendo-se R$ 1,39 mais caro do que a média praticada em dezembro de 2025.

Por ser o principal componente de custo das companhias aéreas, a oscilação do querosene de aviação afeta diretamente as finanças do setor. O alívio recente pode suavizar os gastos das empresas de aviação, embora não garanta o desconto imediato nas passagens por conta de variáveis como o câmbio e a demanda. A pressão anterior foi influenciada por temores de bloqueio no Estreito de Ormuz. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que a tarifa média doméstica atingiu R$ 632,53 em maio, o aumento de 11,2% ante maio de 2025, enquanto o preço do litro do combustível chegou a R$ 6,46 no mesmo período, acumulando salto de 68,5% na comparação anual medida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.