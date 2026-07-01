EUA aplicam sanções contra brasileiros por suposta ligação com o PCC

Medida do governo Trump atinge 2 pessoas e 3 empresas acusadas de lavar mais de 30 milhões de dólares para a facção criminosa.

O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, dia 1, sanções econômicas contra 2 cidadãos brasileiros e 3 empresas nacionais por suposto envolvimento com o Primeiro Comando da Capital. A medida, formalizada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, representa a 1ª rodada de bloqueios financeiros após o país classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais em junho.

No comunicado oficial, as autoridades norte-americanas reiteraram que a facção é a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental, configurando uma ameaça grave para a segurança nacional do país.

Os alvos da ação são Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e as empresas Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos e Wave Construções Inteligentes. Segundo as investigações conduzidas no estado da Flórida, onde outras 6 pessoas já haviam sido presas em janeiro deste ano, o grupo integrava uma rede internacional de lavagem de dinheiro.

Victor Shimada é apontado como um elo crucial entre os integrantes da facção na Flórida e traficantes internacionais, sendo acusado de ocultar mais de 30 milhões de dólares de origem ilícita obtidos em várias cidades americanas, convertendo os valores em criptomoedas para enviá-los de volta ao Brasil.

O Departamento do Tesouro detalhou que Stella, que possui grau de parentesco com Shimada, operava como secretária e intermediária na coleta de grandes volumes de dinheiro em espécie, oferecendo suporte logístico indispensável para o esquema.

O subsecretário norte-americano para Terrorismo e Inteligência Financeira, Gene Lange, declarou que a designação serve para combater o avanço financeiro ilícito da facção dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Ele enfatizou a importância de impedir que o crime organizado do Hemisfério Ocidental estabeleça bases operacionais em solo americano para expandir a criminalidade.