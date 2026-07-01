Fila do INSS encolhe para 1,8 milhão de pedidos e atinge menor patamar em 21 meses

Com recorde de concessões e redução no tempo de análise, reclamações por atraso na Ouvidoria recuaram 44% no período.

O Instituto Nacional do Seguro Social fechou o mês de junho com 1,8 milhão de requerimentos pendentes, alcançando o menor nível registrado nos últimos 21 meses. Os dados foram apresentados em Brasília durante uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Desse montante acumulado, 825 mil solicitações estão em fase de avaliação há menos de 45 dias, enquanto 555 mil esperam por uma resposta há mais de 45 dias.

O restante, que soma 451 mil pedidos, depende exclusivamente do envio de documentos ou de dados complementares por parte dos próprios segurados. Segundo o diretor de Benefícios do órgão, Leonardo Bittencourt, a meta é diminuir continuamente o volume de processos acumulados e o tempo de espera da população.

Atualmente, o prazo médio para a conclusão de um requerimento gira em torno de 50 dias, com a autarquia aprovando uma média de 700 mil benefícios mensalmente. Em março deste ano, o instituto atingiu o ápice histórico de aprovações ao validar 890 mil pedidos de uma só vez. Esse avanço decorre de estratégias estruturais, como a otimização do Programa de Gerenciamento de Benefícios, que reduziu o tempo de análise interna de 45 para 30 dias.

Além disso, o órgão reforçou suas equipes com a contratação de 300 novos analistas e 500 peritos médicos, expandiu os mutirõesde atendimento e implementou exames por telemedicina em locais com poucos profissionais. Outro fator decisivo foi a consolidação do sistema Atestmed, que substitui a perícia presencial pela análise digital de atestados em situações específicas.

A eficiência dessas medidas provocou um reflexo direto nos canais de atendimento ao cidadão. Entre janeiro e maio deste ano, o volume de queixas motivadas pela demora na liberação de recursos caiu 44% na Ouvidoria da instituição. O total de reclamações recuou de 14491 para 8047 notificações, confirmando que a queda no descontentamento dos segurados acompanha de perto a tendência de melhora apontada pelos novos indicadores de produtividade da Previdência Social.