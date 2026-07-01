Eduardo Taveira deixa o comando da Secretaria de Meio Ambiente 

O gestor antecipou o anúncio de sua saída em mensagem a aliados e destacou os avanços sustentáveis alcançados pelo Amazonas desde 2019.

Eduardo Taveira comunicou na terça-feira, dia 30, a sua saída da chefia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, encerrando uma das passagens mais duradouras no alto escalão do Executivo amazonense. O anúncio ocorreu por volta das 17 horas por meio de um aplicativo de mensagens direcionado a colaboradores do governo, ocorrendo antes mesmo da formalização da exoneração no diário oficial.

No texto de despedida, Taveira agradeceu ao ex-governador Wilson Lima, responsável por sua nomeação original em 2019, e desejou sucesso ao atual governador Roberto Cidade na condução da nova gestão estadual.

A declaração do agora ex-secretário também serviu como um balanço de suas atividades, ressaltando a convicção de ter ajudado a transformar o estado em um modelo de desenvolvimento sustentável reconhecido dentro e fora do país. Durante esses 7,5 anos, a instituição ganhou força nas discussões sobre bioeconomia, mudanças climáticas, conservação florestal e pagamentos por serviços ambientais.

A administração de Taveira também ficou marcada pela consolidação de políticas de proteção das unidades de conservação e pela realização do 1º concurso público de toda a história da secretaria, cujos resultados foram homologados neste mesmo mês.