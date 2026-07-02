PF prende Márcio Poncio em operação contra o crime organizado no RJ

Investigação mira vazamento de informações policiais para facção criminosa e suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo políticos.

O pastor Márcio Poncio foi preso nesta quinta-feira, 2, no Rio de Janeiro, durante a 5ª fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. A ação é um desdobramento de investigações sobre um esquema de vazamento de dados sigilosos de operações policiais para o Comando Vermelho.

Segundo a corporação, existem indícios de ligações entre agentes políticos e a facção criminosa. Além do pastor, a apuração tem como alvos o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar, que já se encontrava preso, o contraventor Adilsinho e Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral.

Com autorização do Supremo Tribunal Federal, os policiais cumprem 14 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão nas cidades do Rio de Janeiro e São João de Meriti. A Corte também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 22 milhões em bens e valores dos investigados.

Em nota oficial, a Polícia Federal explicou que o objetivo atual é aprofundar as apurações sobre a lavagem de dinheiro comandada por um líder do jogo do bicho, que teria ramificações nos poderes Executivo e Legislativo fluminenses. Esta nova etapa da investigação teve início após a descoberta de listas que detalhavam supostos pagamentos ilícitos, doações eleitorais e uma contabilidade paralela favorecendo autoridades do estado. O foco agora é analisar o material apreendido e rastrear o fluxo financeiro para identificar todos os beneficiários e operadores do esquema.

Sobre as acusações, a defesa de Adilsinho emitiu um comunicado negando qualquer pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. A advogada Patrícia Proetti, que representa Marco Antônio Cabral, afirmou que seu cliente nega categoricamente o envolvimento com organizações criminosas e o recebimento de verbas ilícitas. Procurada pela imprensa, a defesa de Rodrigo Bacellar preferiu não se manifestar no momento.