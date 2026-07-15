Adjunto Afonso é eleito presidente da Aleam

Deputado do União Brasil recebe 19 votos favoráveis e comandará o Legislativo amazonense até o final de janeiro de 2027

O deputado estadual Adjuto Afonso, do partido União Brasil, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quarta-feira, dia 15. A realização do pleito atende a uma ordem judicial do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.

O magistrado anulou uma mudança no regimento interno que permitia a posse automática do primeiro vice-presidente, exigindo que a escolha fosse feita no plenário pelos próprios deputados. O parlamentar obteve 19 votos favoráveis e 5 contrários, garantindo o mandato até o dia 31 de janeiro de 2027.

A posse oficial aconteceu no mesmo dia da votação, consolidando a permanência de Adjuto Afonso, que já ocupava a chefia da Casa de forma interina desde o dia 4 de abril. A vacância original aconteceu quando Roberto Cidade deixou a presidência para assumir o Governo do Amazonas.

Após a confirmação do resultado, o novo presidente agradeceu o apoio e dirigiu palavras aos opositores, prometendo um mandato pautado pelo diálogo. Ele também fez questão de assegurar a total independência da Assembleia em relação ao Poder Executivo estadual.

Os 5 parlamentares que votaram contra a eleição pertencem aos partidos PSD e MDB, sendo eles Alessandra Campêlo, Mayra Dias, Thiago Abrahim, Wilker Barreto e Rozenha.

A deputada Alessandra justificou o voto contrário criticando a manobra anterior que tentou efetivar o presidente no cargo sem passar por uma nova eleição.

A regra derrubada pelo Supremo havia sido aprovada em junho de forma camuflada dentro de um projeto sobre a causa animal. Essa alteração foi contestada na Justiça pelo partido Solidariedade, gerando um desgaste interno que culminou na necessidade da votação definitiva realizada nesta semana.