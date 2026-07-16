Vazamento químico é registrado no distrito industrial de Manaus

Forte odor de estireno atingiu a Zona Sul da cidade no dia 15 e exigiu a rápida atuação do Corpo de Bombeiros para conter o incidente.

Na tarde do dia 15, a unidade 4 da empresa petroquímica Innova, situada no Distrito Industrial de Manaus, registrou o vazamento de um gás químico conhecido como estireno.

O cheiro intenso provocado pela substância se espalhou rapidamente por bairros da região Sul da capital, a exemplo da Cachoeirinha e Praça 14, obrigando a evacuação preventiva de um shopping localizado nas proximidades. De acordo com as informações oficiais divulgadas pelas autoridades, não há registros de vítimas ou feridos.

A companhia responsável confirmou que uma reação química inesperada ocorreu em 1 de seus tanques de monômero de estireno. Para controlar o problema, a brigada de incêndios do complexo industrial trabalha em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros, que realiza o resfriamento contínuo das instalações afetadas.

O impacto do gás foi percebido de imediato pela população, com moradores locais relatando crises de espirros e um odor bastante semelhante ao de tinta fresca. A Superintendência da Zona Franca de Manaus foi acionada para comentar o episódio, mas não enviou nenhum posicionamento sobre o caso.

O produto químico que escapou no ar é uma matéria-prima essencial para a fabricação de plásticos e borrachas sintéticas na indústria. O estireno tem formato líquido em temperatura ambiente, mas evapora e se transforma em gás com muita velocidade. O contato com a substância no ar provoca irritações agudas nos olhos, nariz e garganta, além de desencadear tontura, dor de cabeça e cansaço.

Em concentrações muito elevadas, o gás é capaz de comprometer o sistema nervoso central, gerando desmaios e graves problemas respiratórios. Para proteger a saúde e evitar a inalação tóxica, a recomendação principal para os residentes da área é o uso contínuo de máscaras de proteção dos modelos P2 ou N95.