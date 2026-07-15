PF bloqueia R$ 951 milhões em operação contra bets ilegais

Ação mira lavagem de dinheiro do tráfico por meio de plataformas clandestinas e cumpre mandados em 6 estados brasileiros.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Slots na manhã desta quarta-feira, dia 15, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso focado na lavagem de dinheiro por meio de plataformas ilegais de apostas.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 951 milhões vinculados aos investigados. A ação cumpre 14 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária, espalhados pelos estados de Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

As investigações começaram após a identificação de movimentações financeiras suspeitas que apontavam para a ocultação de recursos gerados pelo tráfico de drogas.

O esquema operava através de empresas de fachada e sites clandestinos de apostas de cota fixa na internet. Para dar capilaridade ao negócio, a organização contratava influenciadores digitais para promover as plataformas e utilizava intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e lavar os lucros ilícitos.

A polícia também constatou que os suspeitos apresentavam um crescimento de patrimônio totalmente incompatível com suas rendas oficiais declaradas.

Para atrair clientes e simular credibilidade perante o consumidor, as plataformas operavam sem autorização no Brasil e utilizavam falsamente símbolos e selos do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e do Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda.

Todo o dinheiro depositado pelos usuários era redirecionado para empresas não autorizadas a atuar no setor. Como resultado da operação policial, além da restrição das contas bancárias milionárias, a Justiça ordenou o sequestro de veículos de luxo e de um imóvel de alto padrão, suspendeu o funcionamento das firmas investigadas e proibiu a continuidade das divulgações publicitárias desses sites irregulares.