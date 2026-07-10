Dia dos pais impulsiona comércio em Manaus

A expectativa para o comércio de Manaus é positiva para o Dia dos Pais de 2026. Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM), da Fecomércio Amazonas, revela que 88% dos consumidores pretendem comprar presentes para a data, consolidando o Dia dos Pais entre as principais datas comemorativas para o varejo local.

O levantamento ouviu mais de 1.300 consumidores, com idade igual ou superior a 18 anos, no início de junho, em todas as zonas urbanas de Manaus, traçando um panorama do comportamento de compra.

Além da elevada disposição para consumir, a pesquisa revela perspectivas positivas para o faturamento do comércio. Enquanto 53% dos consumidores pretendem adquirir um presente, outros 47% afirmam que irão homenagear duas ou mais pessoas, entre pais, maridos, sogros e avôs, cenário que amplia o volume de vendas e contribui para o aumento do ticket médio.

Entre os produtos mais procurados, destacam-se roupas (24%), perfumes e cosméticos (22%) e acessórios masculinos (18%), segmentos que concentram 64% da intenção de compra. Também figuram entre as preferências calçados, celulares e eletrônicos, demonstrando que a data deve beneficiar diversos ramos do comércio.

Outro indicador positivo é o valor que os consumidores pretendem investir nos presentes. A maioria dos entrevistados (61%) estima gastar entre R$ 101 e R$ 300, enquanto 26% planejam desembolsar mais de R$ 300, cenário que favorece tanto o comércio popular quanto estabelecimentos voltados para produtos de maior valor agregado.

O estudo também revela uma perspectiva positiva em relação aos gastos. 44% dos entrevistados afirmam que pretendem gastar o mesmo valor do ano passado, enquanto 32% pretendem ampliar as despesas com a data comemorativa. Apenas 9% disseram que irão reduzir os gastos. Entre aqueles que planejam investir mais, o principal motivo é o desejo de oferecer um presente melhor.

As lojas físicas permanecem como o principal canal de compra, escolhidas por 45% dos entrevistados. Ao mesmo tempo, o ambiente digital exerce papel decisivo na jornada de consumo: 50% dos consumidores pesquisam preços nas redes sociais antes de realizar a compra, evidenciando a necessidade de integração entre a presença física e digital das empresas.

Outro dado relevante é que 72% dos consumidores pretendem pagar as compras à vista, utilizando dinheiro, PIX ou cartão de débito. O comportamento contribui para maior liquidez das empresas durante o período e reforça a preferência por formas de pagamento que facilitem o controle do orçamento familiar.