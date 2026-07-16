Amazonas lidera dragagem no Rio Solimões para combater os efeitos da seca

Licença ambiental concedida ao governo federal busca garantir a navegação e o abastecimento de 23 municípios durante a forte estiagem.

O Governo do Amazonas decidiu se antecipar aos impactos da grave vazante prevista para 2026 e autorizou a limpeza do fundo do Rio Solimões. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas emitiu no dia 15 a Licença Ambiental Única para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes execute a dragagem em trechos críticos da malha hidroviária. A medida é essencial para manter a navegabilidade na rota logística mais importante da região, assegurando o transporte de passageiros, o escoamento da produção e o fornecimento de itens básicos como remédios e alimentos.

A estiagem reduz drasticamente o volume das águas e facilita a formação de bancos de areia. Esse cenário prejudica a passagem das embarcações, obrigando a diminuição das cargas e aumentando fortemente os custos e o tempo das viagens. Como as hidrovias são as únicas vias de acesso para muitas localidades locais, a obra beneficiará 23 municípios amazonenses de forma direta, passando por cidades como Benjamin Constant, Manaus, Parintins e Nhamundá.

Para preservar o meio ambiente, a autorização possui validade de 1 ano e estabelece regras rígidas para a realização do serviço. O órgão ambiental estadual exige o monitoramento técnico contínuo e a adoção de medidas de controle para prevenir e mitigar qualquer impacto na natureza durante a retirada dos sedimentos dos rios.