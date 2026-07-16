Quais produtos brasileiros pagarão a nova taxa de 25%

Cobrança entra em vigor em 22 de julho, afetando bens industriais e agrícolas, mas poupa líderes de exportação como petróleo e aeronaves.

A nova tarifa adicional de 25% anunciada pelos Estados Unidos entrará em vigor no dia 22 de julho e impactará fortemente parte das exportações do Brasil.

No ano de 2025, o mercado americano comprou US$ 37,7 bilhões em mercadorias brasileiras. A medida, resultante de uma investigação do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos baseada na Seção 301, atingirá milhares de itens, mas poupará a maior parte dos bens que geram as maiores receitas entre os 50 produtos mais vendidos ao país norte-americano.

Os 10 principais produtos exportados respondem por quase metade de todo o valor negociado e continuarão isentos da nova cobrança. A lista de itens livres da taxa de 25% inclui petróleo bruto, café em grão e solúvel, aeronaves, carne bovina congelada, celulose branqueada, suco de laranja, ferro-gusa, ferro-nióbio, minério de ferro, combustíveis de aviação, partes de turbinas, silício, couro bovino, mel natural, hidróxido de alumínio e alguns tipos de madeira.

Em contrapartida, diversos setores enfrentarão o encarecimento. A tarifa incidirá sobre fuel oil, gasolina, carregadeiras, transformadores elétricos, bulldozers, motoniveladoras, pneus automotivos e de veículos pesados, açúcar de cana, etanol, tabaco em folhas, portas, madeira serrada e compensada, calçados de couro, granito, pedras trabalhadas, matérias proteicas e chapas de alumínio.