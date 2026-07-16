Lindbergh Farias culpa filhos de Bolsonaro por taxa dos EUA e exige retaliação

Deputado apelidou a sobretaxa de “TariFlávio” e defendeu o uso da Lei da Reciprocidade para responder à medida comercial americana de 25%.

O vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, manifestou forte repúdio nesta quinta-feira, dia 16, contra a nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Em um vídeo publicado na rede social X, o parlamentar responsabilizou o senador Flávio Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pela sanção comercial, apelidando a cobrança de “TariFlávio” e classificando os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro como traidores da pátria.

Na avaliação do petista, a medida representa uma articulação da extrema direita internacional visando interferir no cenário eleitoral do Brasil.

Como forma de defesa, Lindbergh cobrou a aplicação imediata da Lei da Reciprocidade, um mecanismo que autoriza o governo federal a adotar retaliações econômicas contra nações que imponham barreiras unilaterais.

Para ilustrar a eficácia da estratégia, ele destacou que a China conseguiu forçar Donald Trump a renegociar acordos comerciais justamente após taxar produtos americanos em resposta a sanções semelhantes.

O deputado concluiu suas críticas afirmando que o Brasil presencia uma situação inédita na qual um grupo político local, referindo-se aos bolsonaristas, age deliberadamente contra os interesses da própria nação.

Em sua mensagem final, ele convocou os apoiadores a marcharem ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o objetivo central de proteger a economia e a soberania do território nacional diante das pressões estrangeiras.