Polo Industrial de Manaus alcança faturamento de R$ 99,6 bilhões até maio

Segmento de duas rodas lidera as receitas do período enquanto a produção acumulada de motocicletas ultrapassa a marca de 1 milhão de unidades.

O Polo Industrial de Manaus registrou um faturamento acumulado de R$ 99,6 bilhões entre janeiro e maio de 2026. Segundo os dados oficiais consolidados pela Suframa, essa receita equivale a US$ 19,26 bilhões na conversão para a moeda americana.

No mesmo intervalo de 5 meses, as exportações das indústrias instaladas na região somaram US$ 339,41 milhões, tendo apenas o mês de maio respondido por US$ 62,21 milhões desse montante comercializado com outros países.

O balanço aponta ainda a estabilidade do mercado de trabalho local, mantendo uma média mensal de 130.605 empregos diretos gerados.

O segmento de duas rodas liderou a participação no faturamento do complexo industrial, concentrando 20,73% do total das vendas.

Logo atrás aparecem as áreas de bens de informática, com 20,58%, eletroeletrônicos, com 16,20%, e o setor químico, com 11,05%. Outros desempenhos expressivos vieram do mercado de termoplásticos, com 10,38%, metalúrgico, com 8,67%, e mecânico, com 6,42%.

No quesito de avanço percentual financeiro, o setor de bebidas despontou como a atividade de maior crescimento no polo ao longo dos primeiros meses do ano.

No volume físico de produção fabril, as linhas de montagem entregaram 1.004.301 unidades de motocicletas, motonetas e ciclomotores até o mês de maio. Já a produção nacional de aparelhos celulares alcançou a marca de 5.086.141 telefones.

Os destaques de maior crescimento proporcional na atividade industrial foram os aparelhos de home theater, com 20.349 peças montadas, a fabricação de lâminas e cartuchos de barbear, somando 41.578.760 unidades produzidas, e os aparelhos de telefone comum, incluindo porteiros eletrônicos, com 126.150 equipamentos concluídos.