Eduardo Braga lidera corrida ao Senado no Amazonas

Pesquisa do instituto Action aponta o atual parlamentar na frente da disputa, seguido por Capitão Alberto Neto e Wilson Lima.

O senador Eduardo Braga, filiado ao MDB e pré-candidato à reeleição, lidera as intenções de voto para o Senado no Amazonas. Segundo os dados da pesquisa estimulada divulgada pelo instituto Action nesta quarta-feira, 15, ele alcançou 28% da preferência dos eleitores. O Capitão Alberto Neto, do PL, aparece na segunda colocação com 19%, seguido de perto pelo ex-governador Wilson Lima, do União Brasil, que soma 15%.

A lista de concorrentes continua com o senador Plínio Valério, do PSDB, registrando 11%. O ex-deputado federal Marcelo Ramos, do PT, tem 8%, e o ex-vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta, do Avante, conta com 7%. A candidata Chris Melchior, do PSB, foi lembrada por 1% dos entrevistados. Os votos brancos e nulos totalizam 7%, e 4% das pessoas ouvidas não souberam responder.

Como a eleição de 2026 vai definir 2 vagas para o Senado, os eleitores puderam escolher até 2 nomes durante a entrevista. Ao somar as opções de primeiro e segundo votos, Eduardo Braga atinge 53% das citações. O Capitão Alberto Neto sobe para 37%, enquanto Wilson Lima vai a 28%. Na sequência, Plínio Valério chega a 22%, Marcelo Ramos alcança 15% e Marcos Rotta fica com 13%.

O desempenho dos líderes da pesquisa varia de acordo com a região do estado. Eduardo Braga demonstra mais força no interior, onde concentra 65% das menções totais, comparado aos 43% obtidos na capital. O Capitão Alberto Neto tem um cenário inverso, registrando 42% em Manaus e 30% nos demais municípios. Já Wilson Lima repete a tendência do líder, alcançando 41% de apoio no interior e apenas 17% entre os eleitores manauaras.