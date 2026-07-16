Tarifas americanas derrubam Ibovespa e impulsionam o dólar

Ações da Vale pressionam o mercado nacional enquanto os investidores avaliam os impactos da nova taxação de 25% sobre produtos exportados.

O mercado acionário brasileiro iniciou os negócios em queda nesta quinta-feira, dia 16. O Ibovespa operava com recuo de 1,11% às 10h53, caindo para a marca de 174.055,76 pontos.

Esse desempenho negativo reflete a preocupação imediata dos investidores com as novas tarifas comerciais de 25% impostas pelos Estados Unidos a produtos do Brasil.

Somado ao cenário externo de incerteza, o principal índice da bolsa sofreu forte pressão interna devido à desvalorização das ações da Vale logo nas primeiras horas do dia.

O câmbio também sentiu os efeitos da medida americana. O dólar abriu a sessão com oscilações tímidas frente ao real, acompanhando o comportamento misto da moeda em relação a outras divisas no exterior.

No mesmo horário das 10h53, a moeda registrava alta de 0,38%, alcançando a cotação de R$ 5,0975 para venda. No fechamento anterior de quarta-feira, dia 15, o dólar já havia encerrado com um avanço de 0,08%, cotado a R$ 5,0782.

Para garantir a rolagem dos vencimentos agendados para o dia 3 de agosto, o Banco Central programou a realização de um leilão de 50.000 contratos de swap cambial para as 11h30 desta manhã.