Inscrições para o Prouni 2026 estão abertas com descontos de até 100%

Estudantes têm até o dia 10 de julho para se candidatar no portal do governo e disputar vagas no ensino superior com a nota do Enem.

O período de cadastramento para o Programa Universidade para Todos de 2026 teve início nesta terça (7) e ficará disponível até a sexta (10). A iniciativa do governo federal disponibiliza descontos de 50% e 100% nas mensalidades de graduações em instituições de ensino privadas para o segundo semestre letivo deste ano. O processo é totalmente gratuito e deve ser realizado por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para participar da seleção, o estudante precisa ter concluído o ensino médio e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio nos anos de 2024 ou 2025, sendo que o próprio sistema escolherá automaticamente a maior pontuação. É obrigatório apresentar uma média igual ou superior a 450 pontos nas 5 áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação.

Aqueles que realizaram a prova apenas para treinar não têm autorização para concorrer. No momento do cadastro online, o candidato poderá selecionar até 2 opções de cursos e acompanhar as notas de corte para fazer alterações diárias se achar necessário.

A concessão do benefício também depende da renda bruta mensal familiar do inscrito. As bolsas integrais, que cobrem 100% dos custos da mensalidade, são destinadas aos lares com rendimento de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

As bolsas parciais, que garantem 50% de abatimento no valor, exigem renda familiar por pessoa de no máximo 3 salários mínimos. Em todos os casos, os pré-selecionados precisarão apresentar os documentos que comprovem os dados declarados na inscrição diretamente na universidade.

O cronograma oficial prevê a divulgação dos aprovados na primeira chamada no dia 15 de julho, com prazo de comprovação de documentos até o dia 24 do mesmo mês. O resultado da segunda chamada será publicado no dia 5 de agosto e os selecionados terão até o dia 14 de agosto para apresentar as informações.

Quem não for convocado nas chamadas regulares poderá manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. A relação final desses estudantes sairá no dia 1 de setembro, com o período para entrega da documentação nas respectivas faculdades se estendendo do dia 1 ao dia 14 de setembro.