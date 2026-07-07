Defensoria do Amazonas abre residência jurídica exclusiva para pessoas com autismo

Processo seletivo com inscrições até o dia 13 de julho oferece bolsa para bacharéis em Direito e inclui cadastro de reserva.

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas iniciou nesta segunda-feira (6) o recebimento de inscrições para um processo seletivo dedicado à inclusão de profissionais com Transtorno do Espectro Autista. O programa, que faz parte do projeto “Nosso Coração Também é Azul”, conta com 1 vaga de contratação imediata para residência jurídica e visa formar um cadastro de reserva.

Os interessados têm até o dia 13 de julho para efetuar o cadastro. O procedimento exige o envio de um e-mail para o endereço psicologiacea@defensoria.am.def.br anexando um documento oficial de identidade com foto, currículo atualizado, histórico escolar com o coeficiente de rendimento e um laudo médico que especifique o nível de suporte e eventuais comorbidades. A oportunidade é voltada para quem já possui diploma em Direito ou para estudantes matriculados no 9º ou no 10º período, desde que comprovem a conclusão do curso no momento da admissão.

A seleção será feita em duas etapas principais, começando por uma análise minuciosa da documentação e do currículo enviado, seguida de uma entrevista com a comissão avaliadora. O candidato escolhido para a vaga receberá uma bolsa no valor de R$ 2.550,00 mensais para cumprir uma carga horária de 30 horas por semana, distribuídas em turnos de 6 horas diárias sempre no período matutino.

O edital completo foi disponibilizado no dia 3 de julho no site do órgão, e o Centro de Estágio Acadêmico recomenda a leitura detalhada das regras. A coordenadora do setor, defensora pública Hélvia Castro, destacou que a abertura desse espaço para profissionais autistas é um grande passo para as políticas de diversidade da instituição. A medida reafirma o compromisso com a igualdade de oportunidades e reforça a equipe que presta assistência jurídica aos cidadãos.