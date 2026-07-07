Flávio Bolsonaro estende viagem aos EUA para conter tarifas contra o Brasil

Senador cancelou agenda no Nordeste para participar de audiência pública em Washington e defender o Pix de restrições americanas.

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta terça-feira (7) a ampliação de sua permanência nos Estados Unidos para focar no combate às novas taxas comerciais americanas. Com a decisão de prorrogar a viagem iniciada na segunda-feira (6), o parlamentar cancelou os compromissos oficiais que teria em Pernambuco no dia 9 de julho. O objetivo central é acompanhar de perto as discussões sobre a sobretaxa de 25% imposta pelo governo norte-americano aos produtos vindos do Brasil.

Flávio participa nesta terça-feira de uma audiência pública organizada pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, que é o órgão responsável pela investigação comercial contra o mercado brasileiro. Em vídeo divulgado por sua assessoria, o senador explicou que pretende demonstrar, sob visões técnicas e políticas, que o aumento tributário é prejudicial para as duas economias.

Ele aproveitou para projetar o cenário político ao afirmar que, a partir do ano que vem, o Brasil terá um presidente capaz de sentar e negociar de igual para igual com o governo americano, sem a imposição de tarifas.

Durante a sessão na capital americana, o congressista terá um tempo de 5 minutos para discursar e pretende centrar sua fala na defesa do modelo de pagamentos brasileiro e das tarifas. Como parte da estratégia de convencimento, o senador enviou previamente um relatório de 86 páginas às autoridades locais. No documento oficial, ele solicita formalmente a suspensão do pacote de tarifas tributárias e pede especificamente que o Pix seja poupado e não acabe incluído na disputa comercial em andamento entre os dois países.