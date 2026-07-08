Disputa eleitoral no Amazonas esquenta com troca de acusações entre Omar e Wilson

Pré-candidatos trocam farpas sobre segurança e gestão de recursos estaduais em clima de campanha antecipada.

O cenário político no Amazonas vive uma escalada de tensões entre o senador e pré-candidato ao governo Omar Aziz e o ex-governador Wilson Lima, que busca uma vaga no Senado nas eleições de 2026. A disputa foca em áreas críticas como saúde, segurança e uso de verbas públicas.

O ex-prefeito de Manaus, David Almeida, endossou as críticas contra Lima ao afirmar que a gestão anterior arrecadou um volume histórico de dinheiro, mas endividou o Estado e entregou poucas obras para a população.

Em resposta aos ataques, Wilson Lima utilizou as redes sociais na última sexta-feira, dia 3, para comparar os índices de criminalidade de sua gestão com os do mandato de Omar. O ex-governador apresentou dados indicando a queda de homicídios e assaltos, ironizando que segurança se faz com trabalho e não contando histórias na internet.

Na terça-feira, dia 7, Lima voltou a rebater o rival, desta vez focado no Hospital Delphina Aziz. Ele ressaltou que a unidade de saúde saltou de 35 leitos em 2019 para 350 vagas após o seu mandato, criticando a ideia de apenas erguer prédios sem garantir o pleno funcionamento da estrutura.

Omar Aziz não deixou as declarações sem resposta e afirmou que prefere debates aprofundados em vez de buscar curtidas na internet com superficialidades. O senador defendeu seu histórico na saúde pública e negou qualquer envolvimento na Operação Maus Caminhos, garantindo que não possui denúncias ou condenações.

Além disso, Aziz acusou o ex-governador de negligenciar a segurança pública ao deixar delegacias abandonadas e não valorizar a Polícia Militar. O pré-candidato questionou o destino dos R$ 245 bilhões arrecadados nos últimos 8 anos por Wilson Lima, destacando a ausência de novas delegacias, maternidades e hospitais no Estado.