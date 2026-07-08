Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários para as eleições de outubro

Eleitores selecionados receberão correspondências com detalhes sobre o treinamento obrigatório, prazos para justificativa e os benefícios previstos.

Os cidadãos escolhidos para trabalhar como mesários no pleito de outubro começarão a receber as suas notificações oficiais nos próximos dias. Emitida pela Justiça Eleitoral, a correspondência traz dados fundamentais para o colaborador, incluindo a função que ele vai desempenhar, o local de votação, a seção correspondente e as instruções para o treinamento obrigatório. No Amazonas e em todo o território nacional, as convocações são coordenadas pelos cartórios eleitorais, mobilizando eleitores voluntários, pessoas com experiência em anos anteriores e cidadãos convocados diretamente.

Quem receber o comunicado e tiver alguma justificativa legal que impeça a prestação do serviço deve formalizar um pedido de dispensa para o juiz eleitoral em um prazo de até 5 dias contados a partir da publicação do edital de nomeação. No dia da votação, o trabalho desse grupo é indispensável para o sucesso do processo democrático. Eles ficam responsáveis por checar a identificação dos votantes, imprimir o relatório da zerésima para certificar que a urna eletrônica não possui nenhum voto registrado antes da abertura da seção, além de coordenar o fluxo das filas.

Apesar de ser um trabalho voluntário e sem remuneração salarial, os convocados têm direito a vantagens asseguradas pela legislação, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado ou de treinamento, auxílio-alimentação de R$ 65 e a validação do período como atividade complementar em faculdades.

O contingente total de mesários para o pleito deste ano ainda não foi divulgado, mas serve de parâmetro o dado de 2022, quando cerca de 1,5 milhão de pessoas atuaram no país. O 1º turno está agendado para 4 de outubro e o 2º turno, se houver necessidade para cargos do Executivo que não atinjam mais de 50% dos votos válidos, ocorrerá em 25 de outubro.