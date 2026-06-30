Receita Federal libera hoje o maior lote de restituição do Imposto de Renda

Mais de 9,5 milhões de brasileiros recebem o 2º repasse de 2026, somando R$ 16 bilhões em pagamentos

A Receita Federal realiza nesta terça-feira, dia 30, o pagamento do 2º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026. Com um repasse de R$ 16 bilhões para 9.585.797 contribuintes, esta etapa se consolida como a maior da história em quantidade de beneficiários e empata com o recorde financeiro do 1º lote deste ano.

A junção dos 2 primeiros lotes abrange 18,3 milhões de cidadãos e totaliza R$ 32 bilhões, o que corresponde a cerca de 80% de todas as restituições estimadas para 2026. A consulta para esta nova rodada de pagamentos está disponível desde as 9h do dia 23 no portal oficial do órgão.

Do montante liberado agora, R$ 4,49 bilhões são direcionados aos grupos prioritários definidos por lei. Essa categoria inclui idosos acima de 80 anos, pessoas com idade entre 60 e 79 anos, cidadãos com deficiência física, mental ou moléstia grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. O benefício da prioridade também engloba quem utilizou a declaração pré-preenchida ou escolheu receber o valor via Pix, medidas adotadas para acelerar os repasses.

Os interessados podem verificar a situação da restituição pelo site da Receita Federal na seção Meu Imposto de Renda, pelo aplicativo oficial para dispositivos móveis ou pelo sistema e-CAC. Caso ocorra algum erro nos dados bancários e o crédito não seja depositado, o valor ficará retido no Banco do Brasil por até 1 ano. Durante esse período, o contribuinte pode solicitar o reagendamento diretamente com a instituição financeira, informando o valor exato e o número do recibo da declaração. Se o prazo de 1 ano expirar, o resgate precisará ser solicitado no portal e-CAC.

O calendário de pagamentos do Imposto de Renda de 2026 começou no dia 29 de maio com o 1º lote e segue com esta 2ª etapa no dia 30 de junho. As próximas rodadas de depósito estão programadas para os dias 31 de julho, referente ao 3º lote, e 28 de agosto, marcando o 4º e último repasse regular do ano.